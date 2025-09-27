Türkiye’de milyonlarca kişi günlük harcamalarını kredi kartıyla yapıyor. Ancak uzmanlar, kart kullanımında dikkat edilmeyen tek bir yanlışın bile ciddi mali sonuçlar doğurabileceğini vurguluyor. Özellikle asgari ödeme tutarına güvenmek, kısa sürede borçların içinden çıkılamaz hale gelmesine yol açıyor.

ASGAR İ Ö DEME TUZA Ğ I

Kredi kartı kullanıcılarının en sık yaptığı hatalardan biri yalnızca asgari ödeme miktarını yatırmak. Bankalar bu ödemeyi kabul etse de kalan borca yüksek faiz işletiliyor. Bu durum birkaç ay içinde borcun katlanarak büyümesine neden oluyor.

FA İ Z Y Ü K Ü HIZLA ARTIYOR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın açıkladığı verilere göre kredi kartı faiz oranları her geçen ay yükseliyor. Bu da özellikle asgari ödemeye yönelen tüketicilerin borcunun hızla kabarmasına yol açıyor. Örneğin 10 bin TL’lik bir borcun birkaç ay içerisinde faizlerle 12-13 bin TL’ye çıkması mümkün.

TAKS İ T YANILGISI

Bir diğer hata ise “küçük taksitlerle öderim” düşüncesi. Çok sayıda küçük taksit, toplamda yüksek borçlara dönüşüyor. Özellikle elektronik eşya, giyim ve tatil harcamalarında yapılan taksitlendirmeler, farkında olunmadan aylık bütçeyi aşıyor.

UZMANLAR NE Ö NER İ YOR?

Finans uzmanları, kredi kartı kullanımında şu noktalara dikkat edilmesi gerektiğini söylüyor:

-Mümkünse her ay borcun tamamını ödeyin.

-Asgari ödeme seçeneğini alışkanlık haline getirmeyin.

-Harcamaları bütçenize göre planlayın.

-Gereksiz taksitlendirmelerden kaçının.

Aksi takdirde, küçük gibi görünen hatalar birikerek kişiyi borç batağına sürükleyebiliyor.