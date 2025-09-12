Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Telegram ve Discord isimli sosyal iletişim servislerinde yer alan ‘C 31 K’ platformuna yönelik başlatılan soruşturma kapsamında Ankara merkezli 14 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 30 şüpheli yakalandığı duyuruldu.

Gruba yönelik 13 Ocak 2024 tarihinde Emniyet ekiplerince yapılan operasyonu İçişleri Bakanlığı, "Kedilere Eziyet Eden, Örgüt Propagandası Yapan 'C31K' İsimli Sosyal Medya Topluluğu Üyelerine Operasyon Yapıldı" diyerek duyurmuştu.

Operasyona ilişkin, "Kedilere eziyet ettikleri ve örgüt propagandası yaptıkları tespit edilen “C31K“ isimli sosyal medya topluluğu üyelerine yönelik İstanbul, Mersin, Tekirdağ, Çorum ve Karabük’te yapılan operasyonda 5 şüpheli şahıs yakalandı" ifadeleri kullanılmıştı.

Ankara merkezli operasyonla örgüte yönelik ikinci dalga operasyon gerçekleştirilmiş oldu.