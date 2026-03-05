Macaristan'daki Eötvös Loránd Üniversitesi'nde araştırmacılar 15 terapi kedisi ve 13 ev kedisi üzerinde psikolojik bir araştırma gerçekleştirdi. Çalışmanın amacı kedilerin sahiplerine olan bağlılığını gözlemlemekti. Bu bağlamda terapi kedilerinin farklı ortamlara alışkın olmasının laboratuvarda test edilmeye uygun olmasını kolaylaştıracağına karar verildi. Kediler hem sahipleri hem de yabancı bireyler ile aynı odada tutularak gözlemlendi.

SONUÇ ŞAŞIRTICI OLDU

Çalışma sonuçları Applied Animal Behaviour Science dergisinde yayımlandı. Çalışmaya göre terapi kedileri sahipleri odada olmadığında bile yabancı kişiye karşı aynı seviyede dost canlısı tavır sergiliyor. Ev kedileri ise ne sahiplerine ne de yabancılara belirgin bir yakınlık farkı göstermedi. Araştırma ekibine göre hiçbir kedi grubu sahibine klasik bir bağlanma tepkisi göstermiyor.

Çalışmayı yürüten Dr. Péter Pongrácz'a göre kediler insanlarla karşılıklı çıkar ilişkisi kuruyor. Elde edilen verilere göre köpekler evrimsel süreçte insanlara bağımlı hale gelirken kediler ise avcı özelliklerini korumuş durumda. Dolayısıyla sahipleri ile aralarında bir ebeveyn-çocuk modeliyle bağlanma mümkün olmuyor.

Hayvanların sahipleri ile ilşkisini ortaya koyan çalışmalarda 'yabancı durum testi' kullanılıyor. Ölçütler ise sahibine yakın durma, ayrılık esnasında kaygılanma ve yabancı kişiye tepki şeklinde. Köpeklerin bu ölçütlere göre sahiplerine güçlü ve asimetrik şekilde bağlı olduğu anlaşıldı.

Fakat kedilerde tablo çok başka. Deney sırasında kedilerde sahibine yakın durma, çağrıldığında gelme ya da ayrılıkta kaygı belirtileri gözlemlenmedi. Terapi kedileri hem sahiplerine hem yabancılara dostça davranırken ev kedileri ise genel olarak zayıf bir tepki verdi.

Görünen o ki kediler bizimle yaşamayı seçmiş olsa bile bizlerle bir bağlılık kurma derdinde değiller. Kedilerinizi 'oğlum' ya da 'kızım' şeklinde çağırmak ya da kendinizi ona bağlı hissetmeniz de aslında hoşlarına gitmiyor.