İtalya’nın Abruzzo bölgesinde yer alan Pagliara dei Marsi’de son günlerde bir bayram havası hakim. Kedilerin sayısının insan sayısından fazla olduğu köyde tam 30 sene sonra bir bebek dünyaya geldi.

Lara Bussi Trabucco isimli bebekle birlikte köyün nüfusu 20 oldu. Kilisede yapılan vaftiz törenine, kediler de dâhil, tüm köy halkı katıldı. Lara’nın annesi Cinzia Trabucco,“Pagliara dei Marsi’nin varlığından bile haberi olmayan insanlar, yalnızca Lara’yı duydukları için buraya gelmeye başladı” dedi.

Ulusal istatistik kurumu Istat'ın verilerine göre, 2024 yılında ülkede doğumlar 369.944 ile tarihi düşük seviyeye ulaşarak 16 yıllık negatif trendi sürdürdü . Doğurganlık oranı da rekor düşük seviyeye geriledi; 2024 yılında doğurganlık çağındaki kadınların ortalama 1,18 çocuk doğurmasıyla AB'deki en düşük oranlardan biri oldu.