Evinde kedi besleyenlerin neredeyse tamamı aynı sahneyle karşılaşıyor. Banyo ya da tuvaletin kapısı kapanır kapanmaz dışarıdan tırmalama sesleri başlar. Kediler, sahiplerini bu alanlarda bile yalnız bırakmaz. Peki bu davranışın arkasında ne var?

Kediler doğaları gereği son derece meraklı canlılardır. Kapalı bir kapı, onlar için çözülmesi gereken bir “bilmece” anlamına gelir. Banyonun arkasında ne olduğunu, içeride neler yaşandığını öğrenme isteği çoğu zaman dayanılmaz hale gelir.

Duş sesi, akan su, hareket eden perde ya da tuvalet kağıdı gibi unsurlar da kediler için güçlü birer uyarıcıdır. Bu nedenle banyo, onların gözünde oldukça ilgi çekici bir alan haline gelir.

AYRILIK KAYGISI YAŞIYORLAR

Kediler genellikle bağımsız olarak bilinse de aslında sahiplerine güçlü bağlar kurabilen sosyal hayvanlardır. Bu nedenle bazı kediler, sahiplerinin gözden kaybolmasına tahammül edemez. Banyo kapısının kapanması, onlar için kısa süreli de olsa bir “ayrılık” anlamına gelir. Bu yüzden kediler, sahiplerini takip ederek yakın teması sürdürmek ister.

KORUMA İÇGÜDÜSÜ DEVREYE GİRİYOR

Doğada hayvanlar için tuvalet anları savunmasız zamanlardır. Kediler bu içgüdüyü ev ortamında da sürdürebilir. Sahibini “sürüsünün bir parçası” olarak gören kedi, onu koruma refleksiyle yanında kalmak isteyebilir. Kapı önünde beklemek ya da içeri girmeye çalışmak, aslında güvenlik kontrolü davranışı olarak da değerlendiriliyor.

KENDİ ALANLARINI KONTROL EDİYORLAR

Kediler yaşadıkları evi kendi bölgeleri olarak görür. Bu alan üzerinde kontrol sahibi olma isteği oldukça güçlüdür. Kapalı bir kapı ise bu kontrolün geçici olarak kaybolması anlamına gelir. Bu nedenle kediler, kapalı alanları denetlemek ve “haklarını geri almak” için ısrarcı olabilir.

OYUN OYNUYOR OLABİLİRLER

Banyo, kediler için aynı zamanda eğlenceli bir oyun alanına dönüşebilir. Akan su, sallanan perdeler, havlular ve küçük hareketler onların dikkatini çeker. Eğer bir kez içeri girmelerine izin verildiyse, bu deneyim çoğu zaman bir “oyun rutini”ne dönüşür ve tekrar edilmek istenir.

Kediler rutinlere bağlı canlılardır. Bir davranış bir kez öğrenildiğinde, bunu tekrar etme eğilimleri yüksektir. Bu nedenle banyoya ya da tuvalete birlikte gitmek, zamanla kalıcı bir alışkanlığa dönüşebilir.

YAKIN TEMAS KURMAK İSTİYORLAR

Ev ortamındaki değişiklikler, yüksek sesler, yabancı insanlar veya tadilat gibi durumlar kedilerde stres yaratabilir. Bu tür anlarda kedi, güven kaynağı olarak gördüğü sahibine daha fazla yaklaşma eğilimindedir. Kapalı bir kapının arkasında kalmak ise bazı kedilerde panik hissi yaratabilir. Bu yüzden sürekli yakın temas arayışı ortaya çıkar.