Hayvan davranış uzmanlarının AnimalWised adlı platformda yaptığı açıklamaya göre, kediler "olağanüstü meraklı ve sosyal canlılar." Evde yalnız geçirilen uzun saatlerin ardından, banyonun kapısı olsa bile sahiplerinin yanına her fırsatta gitmek istiyorlar.

"TUVALETİ DEĞİL SİZİ MERAK EDİYOR"

Uzmanlar, "Kedi, tuvaleti değil, sizi merak ediyor. Onun için bu bir güven ve bağlılık göstergesi" diyor. Eğer sık sık evde yalnız kalıyorsa, kedi sizi bir nevi "sosyal merkez" olarak görüyor. Dolayısıyla siz nereye giderseniz, o da peşinizden geliyor.

KEDİLER İÇİN OYUN ALANI GİBİ

Öte yandan kedileri banyoya çeken şey sadece sahipleri değil. Tuvalet kağıdı ruloları, havlular, akan su damlaları ya da küçük dolaplar onların doğuştan gelen merakını harekete geçiriyor.

Uzmanlar bu durumu şöyle açıklıyor:

"Birçok kedi banyoda oynamayı, musluk damlalarını izlemeyi ya da havlu kaşımayı sever. Bu yüzden siz orada olmasanız bile banyo ilgilerini çekebilir." Yani kedi, hem sizinle vakit geçiriyor hem de kendi küçük "macera alanını" keşfediyor.

DİKKAT EKSİKLİĞİ İŞARETİ OLABİLİR

Uzmanlara göre bazı durumlarda bu davranış, sıkıntı veya ilgi eksikliği sinyali olabilir. Evde yeterince uyarıcı olmayan ortamda yaşayan kediler, sahiplerine daha bağımlı hale gelebiliyor.

Çözüm olarak:

- Gün içinde kedinizle oyun oynayın,

- Yeni oyuncaklar alın,

- Evde tırmanabileceği veya saklanabileceği alanlar oluşturun.

Bu, kedinizin sürekli peşinizde dolaşma ihtiyacını azaltacaktır.

KAPIYI KAPATMALI MISINIZ?

Eğer tuvalete geldiğinde rahatsız oluyorsanız, doğrudan kapıyı kapatmak yerine davranışın nedenini anlamaya çalışın.

AnimalWised uzmanları, "Kapıyı kapatmadan önce, kedinizin neden oraya geldiğini düşünün. Sıkılıyorsa ilgisini başka yere yönlendirin" diyor.

Basit oyunlar ve ilgiyle, kediniz kısa sürede yeniden kendi rutinine dönebilir.