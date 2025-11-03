Evcil hayvanınızla aynı yatakta uyumak size huzur veriyor olabilir ama uzmanlara göre bu alışkanlık hem faydalar hem de riskler barındırıyor. Kedinizin mırıltısıyla, köpeğinizin sıcaklığıyla uykuya dalmak kulağa harika gelse de bu masum görünen rutin her zaman sağlıklı olmayabilir.

HEM STRESİ AZALTIYOR HEM DE BAĞI GÜÇLENDİRİYOR

Veteriner Hekim Pablo Antonio Olmedo, hayvanlarla uyumanın insan psikolojisine olumlu etkilerinden bahsederken, “Bir köpek veya kediyle uyumak stresi ve kaygıyı azaltabilir, uykuyu iyileştirebilir ve duygusal bağı güçlendirebilir. Ritmik nefes alışları, vücut ısıları ve varlıkları, tıpkı bir kucaklaşma gibi sakinleştirici bir etki yaratıyor” dedi.

Olmedo’ya göre, evcil hayvanla birlikte uyumak mutluluk hormonu seviyesini artırıyor, kortizol (stres hormonu) seviyesini düşürüyor. Bu biyolojik tepki, insanların neden “daha huzurlu ve güvende” hissettiğini açıklıyor.

BİLİM DE DESTEKLİYOR

Ulusal Uyku Vakfı ve Amerikan Psikiyatri Birliği (APA), evcil hayvanların varlığının kaygıyı azalttığını, yalnızlık hissini hafiflettiğini ve özellikle yalnız yaşayan kişilerde güven duygusunu güçlendirdiğini belirtti. Ayrıca Washington Eyalet Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, bir köpeği ya da kediyi sadece 10 dakika okşamanın bile stres hormonu kortizolü önemli ölçüde düşürdüğünü ortaya koydu. Uzmanlar bu etkinin, “hayvanla temasın insan vücudunda rahatlama tepkisi başlattığını” söyledi.

DUYGUSAL FAYDALARIN ARKASINDAKİ GERÇEK

Evcil hayvanını ailesinin bir parçası olarak gören birçok kişi, onlarla uyumayı bir “gece rutini” haline getiriyor. Bu sadece bir alışkanlık değil, aynı zamanda duygusal bağ kurmanın doğal bir yolu. Veteriner Olmedo, “Böylesine samimi bir anı paylaşmak, güveni ve sevgi bağını güçlendiriyor” dedi. Birçok evcil hayvan sahibi, sabah uyandığında ruh halinin iyileştiğini ve depresif belirtilerin azaldığını dile getiriyor.

HER ZAMAN MASUM DEĞİL

Tüm bu duygusal faydalara rağmen, uzmanlar uyku kalitesi açısından dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Amerikan Uyku Tıbbı Akademisi, evcil hayvanlarıyla yatak paylaşan kişilerin üçte birinin uykusunun düzenli olarak bölündüğünü bildiriyor.

Kediler ve köpekler farklı uyku döngülerine sahip. Gecenin bir yarısı hareket edebilir, ses çıkarabilir veya sabah erkenden uyanabilirler, bu da insan uyku kalitesini düşürebilir.

SAĞLIK RİSKLERİ DE VAR

Evcil hayvanlar, özellikle aşıları eksikse veya düzenli parazit tedavisi yapılmıyorsa, bakteri, alerjen veya parazit taşıyabilirler. Alerji veya astım hastaları için tüyler, yatak odasında semptomları kötüleştirebilir.

Mayo Clinic, bu risklerin düzenli veteriner kontrolü ve temizlik ile minimuma indirilebileceğini söylüyor. Yatak çarşaflarının sık sık yıkanması, evcil hayvanın tüy bakımı ve odanın havalandırılması enfeksiyon riskini azaltır.

UZMANLARDAN DENGE ÖNERİSİ

Uzmanlar, “Evcil hayvanınızla aynı odada ama farklı yatakta uyumak” seçeneğini ideal denge olarak gösteriyor. Bu sayede hem duygusal bağ korunuyor hem de uyku kalitesi düşmeden dostluk sürdürülüyor. Ancak her evcil hayvan ve her insan farklı. Son kararı verirken, hem sizin hem de dostunuzun rahatını ve sağlığını önceliklendirmek en doğrusu.