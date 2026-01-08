Kyodo News'in aktardığı bilgilere göre, Kishi İstasyonu’nda düzenlenen törenle Yontama resmen görevine başladı. Törende ayrıca "Rokutama" isimli kedi de yeni çırak aday olarak tanıtıldı ve kamuoyuna sunuldu.

MADALYA TAKILDI

Törene katılan Wakayama Elektrikli Demiryolu Şirketi Başkanı Mitsunobu Kojima, istasyon binası önünde Yontama’nın boynuna, kazandığı unvanı simgeleyen bir madalya taktı. Kojima, yaptığı açıklamada Yontama’nın, yerel demir yollarının önemli bir dönüşüm sürecinden geçtiği bu dönemde, istasyon şefi olarak değişime sembolik bir liderlik etmesini beklediklerini ifade etti.

YENİ İSTASYON ŞEFİ SEÇİLDİ

Önceki istasyon şefi olan "Nitama" adlı kedi ise Kasım 2025’te hayatını kaybetmesinin ardından fahri istasyon şefi ilan edildi. Bu geleneğin temelleri ise 2007 yılında, ilk kez istasyon şefi seçilen "Tama" adlı kediyle atılmıştı. Tama’nın yarattığı ilgi, hattın turizm gelirlerini artırarak demir yolunun mali sıkıntıları aşmasına büyük katkı sağlamıştı.

DİĞER DEMİRYOLLARINA DA İLHAM VERDİ

Zamanla bu uygulama, Japonya'daki diğer yerel demir yolu şirketlerine de ilham verdi. Bugün ülkede yalnızca kediler değil köpekler, tavşanlar ve farklı hayvanlar da sembolik olarak istasyon şefi unvanıyla görev yapıyor.