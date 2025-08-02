İstanbul Başakşehir'de kediyi yerden yere vuran, tekmeleyen, kafasını ezen boyacı ifadesinde kediyi can düşmanı olarak gördüğünü söyledi.

Ekol'de yer alan habere göre, B.A. “Boyacı olarak çalışıyorum. Yaklaşık 10 gündür orada boyama işi ile uğraşıyorum. Malzeme almak için arabaya indiğimde daha önce sevdiğim kediyi gördüm. Sevmek için kucağıma almak istedim, ancak kucağıma almak istediğimde kedi bana saldırdı.Ben de refleksle fırlattım. Sonrasında çok sinirlenip kediyi tekmeledim" dedi.

B.A. şunları kaydetti:

-Gözümü hırs bürüdüğü için duramadım. Madde veya alkol etkisinde değildim. Yoksunluk çekmiyordum. O an kediyi can düşmanım gibi gördüm. Neden böyle yaptığımı bilmiyorum. Oraya başka bir vatandaş gelince ve beni o halde görünce olay sonlandı. Farkına vardıktan sonra durdum. Bana polisin geleceğini söylediler. Ben işime devam etmek üzere işimin başına gittim. Pişmanım