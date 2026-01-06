Simpsonlar daha önce Joe Biden ve Donald Trump’ın ABD başkanı olması, Lady Gaga’nın Super Bowl performansı ve COVID-19 benzeri bir salgın gibi olaylar ile anılmıştı. Şimdi ise 2026 yılına işaret ettiği düşünülen bazı olaylar ile anılıyorlar. Bu olaylar arasında; üçüncü Dünya Savaşı, yeni bir süper grip, yapay zekanın iş hayatını ele geçirmesi, akıllı evler ve hatta uzaylılar...

YAPAY ZEKA TAHMİNİ

Dizinin 2012 tarihli 'Them Robot' adlı bölümünde yer alan yapay zekanın iş gücünü dönüştürmesi ele alınmıştı. Bu bölümde Bay Burns, nükleer santraldeki çalışanların büyük bölümünü robotlarla değiştiriyor. Bu konu yapay zeka araçlarının yayılması ve robotikteki gelişmelerle günümüzün de en çok konuşulan konuları arasında. Uzmanların söylemleri de 'yapay zekanın bazı işleri ortadan kaldırabileceği' tartışmalarını da alevlendiriyor.

UZAY TURİZMİ

Uzay turizmi de dizinin erken dönemlerde işlediği konular arasında yer alıyor. 1994’te yayımlanan 'Deep Space Homer' bölümünde Homer uzaya gönderilirken, 2014’teki bir başka bölümde Richard Branson uzayda dinlenirken gösterildi. Gerçek hayatta ise geçen yıl tamamı kadınlardan oluşan bir ekibin kısa süreli uzay yolculuğu yapması, bu sahnelerle ilişkilendirildi.

SÜPER GRİP: YENİ BİR PANDEMİ Mİ?

Sağlık alanındaki öngörüler de dikkat çekici. 1993 tarihli 'Marge in Chains' bölümünde Japonya’dan Springfield’a yayılan hayali bir virüs anlatılıyor. Bölümde salgının yol açtığı toplumsal panik ve düzenin bozulması ele alınıyor. Günümüzde bazı ABD eyaletlerinde yeni bir süper grip türüne dair artan vakalar, bu bölümün yeniden hatırlanmasına yol açtı.

AKILLI EVLER

Dizinin teknolojiye dair bir başka uyarısı ise akıllı evler üzerine. 2001’de yayımlanan 'Treehouse of Horror XII' bölümünde Simpson ailesi, sesle kontrol edilen bir eve taşınıyor. Ancak ev, zamanla aile için tehlikeli hale geliyor. Bu hikâye, günlük hayatta hızla yaygınlaşan akıllı ev teknolojileriyle birlikte yeniden gündeme geldi.

ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞI

Çevresel felaketler, uzaylıların dünyaya gelişi ve hatta dünyanın sonu da dizinin işlediği temalar arasında. Farklı bölümlerde şiddetli fırtınalar, ekolojik yıkımlar ve kıyamet senaryoları anlatıldı. Ayrıca 1987’deki kısa bir bölüm ve 1995 tarihli Lisa’s Wedding bölümünde Üçüncü Dünya Savaşı’na dair göndermeler yapıldı.

Belirli tarihler açıkça verilmese de, dizinin geçmişteki 'isabetli' tahminleri nedeniyle 2026’ya dair bu senaryolar izleyiciler tarafından dikkatle takip ediliyor.