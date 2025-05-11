Günlük konuşmalar sırasında kelime bulmakta zorlanmak ya da sık sık yanlış kelimeler kullanmak… Çoğu kişi bunu yorgunluk ya da stresle ilişkilendirir. Ancak bu belirtiler, Primer Progresif Afazi (PPA) adı verilen nörolojik bir hastalığın ilk işaretleri olabilir. Beynin dil merkezlerini hedef alan bu sinsi hastalık, konuşma ve anlamayı etkileyerek kişinin iletişim becerilerini zamanla yok ediyor.

Alzheimer Değil, Ama Aynı Kadar Tehlikeli

PPA, genellikle Alzheimer hastalığı ile karıştırılıyor. Ancak en büyük fark, hastalığın belleği değil dili hedef alarak başlaması. Hastalar başlangıçta isimleri hatırlamakta zorlanıyor, cümle kurmakta güçlük çekiyor ya da tanıdık kelimelerin anlamlarını unutuyor. Bu süreç, yıllar içinde konuşma becerisinin tamamen kaybına kadar ilerleyebiliyor.

Üç Farklı Tipte Görülüyor

Uzmanlara göre Primer Progresif Afazi’nin üç ana alt tipi bulunuyor:

Agramatik (Nonfluent) Tip: Cümle yapıları bozuluyor, konuşma akıcılığı azalıyor.

Semantik Tip: Kelimelerin anlamı siliniyor; hasta nesneleri ya da yüzleri tanıyamayabiliyor.

Logopenik Tip: Konuşma sırasında duraksamalar, doğru kelimeyi bulmada zorlanma görülüyor.

Her bir alt tip, beyinde farklı bölgelerin dejenerasyonuyla ilişkili.

İlk Belirtiler Göz Ardı Edilmemeli

PPA genellikle 50 yaş sonrasında başlıyor. İlk belirtiler çoğu zaman hafif olduğu için "yaşlılık belirtisi" ya da "geçici dikkat dağınıklığı" sanılıyor. Oysa erken teşhis, hastalığın ilerlemesini yavaşlatmak adına büyük önem taşıyor. Uzmanlar, konuşma bozukluklarının birkaç aydan uzun sürmesi halinde nöroloji uzmanına başvurulması gerektiğini vurguluyor.

Henüz Kesin Tedavi Yok Ama Destek Var

Primer Progresif Afazi için henüz kesin bir tedavi bulunmasa da, konuşma terapileri, bilişsel egzersizler ve destekleyici aile bakımı, hastaların yaşam kalitesini artırabiliyor. Erken tanı ile birlikte alınacak önlemler, hastaların günlük yaşantılarını daha uzun süre sürdürebilmelerine olanak tanıyor.

Uzmanlardan Uyarı: Konuşma Problemleri Hafife Alınmamalı

Nöroloji uzmanları, "Kelimeleri bulamamak, sık sık dil sürçmeleri yaşamak ya da cümleleri tamamlayamamak basit bir sorun gibi görünse de, özellikle 50 yaş üzerindekilerde bu durum bir sinyal olabilir" diyerek dikkat çekiyor.