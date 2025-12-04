Soğuk havalarda kelle paça, tarhana veya tavuk suyu çorbası genellikle ilk akla gelen seçenekler olsa da Ukraynalıların yıllardır tükettiği bu “süper çorba”, vücudu hızla ısıtmasıyla bu kışın en çok konuşulan tariflerinden biri. -30 dereceyi bulan dondurucu havalarda Ukraynalıların bu “süper çorba” sayesinde ayakta kaldığı aktarılıyor. Ukrayna merkezli haber sitesinin paylaştığı tarif, ekonomik olması ve vücudu hızla ısıtmasıyla kısa sürede sosyal medyada ilgi odağı oldu.

SOĞUK HAVANIN ETKİSİNİ AZALTIYOR

Özellikle kırsal bölgelerde nesillerdir tüketilen bu çorba, düşük maliyetine rağmen yüksek enerji veren içeriği sayesinde soğuğa karşı adeta doğal bir kalkan oluşturuyor. Metabolizmayı hızlandıran yapısı nedeniyle Ukraynalıların en sert kış günlerinde sıkça tercih ettiği belirtiliyor. Tarifin sosyal medyada hızla yayılmasıyla birlikte birçok kullanıcı kendi ülkelerinde de denemek istediklerini söyledi.

MALZEMELER OLDUKÇA BASİT

Süper çorbanın bu kadar popüler olmasının başlıca nedeni, pahalı veya ulaşması zor malzemeler gerektirmemesi. Hemen her evde bulunabilen ürünlerle hazırlanıyor: Patates, havuç, soğan, sarımsak, az miktarda yağ, tavuk suyu veya sebze suyu. Bu temel malzemeler, hem yüksek enerji sağlıyor hem de vücudu içeriden ısıtarak uzun süre sıcak kalmayı kolaylaştırıyor.

HAZIRLANIŞI ÇOK KOLAY

Sebze veya tavuk suyunu tencerede kaynatın. Küp doğranmış havuç, soğan ve kerevizi ekleyip 10–12 dakika pişirin. Zencefil ve zerdeçalı ilave edin. Sarımsağı son dakikalarda ekleyerek besin değerini koruyun. Birkaç damla limon suyu ile çorbanın hem lezzetini hem de antioksidan etkisini artırın. Servis ederken üzerine kıyılmış yeşillik serpebilir; dilerseniz haşlanmış tavuk veya et ekleyerek daha da besleyici hâle getirebilirsiniz.