Kış aylarında bağışıklığı güçlendirmek için sıkça tüketilen kelle paça ve işkembe çorbasına alternatif arayanlar için uzmanlardan dikkat çeken bir öneri geldi. Beslenme uzmanları, son dönemde popüler hale gelen tuzlama çorbasının içerdiği zengin vitamin ve mineraller sayesinde kemikleri adeta taş gibi güçlendirdiğine dikkat çekti.

Tuzlama çorbası; uzun süre kaynatılmış et suyu, yoğurt, sarımsak, un ve limon terbiyesiyle hazırlanıyor. Uzmanlara göre bu pişirme yöntemi, kemik ve eklem yapısının temel taşlarından biri olan kollajeni artırıyor. Kollajenin yanı sıra çorbada bulunan kalsiyum, çinko, fosfor ve magnezyum gibi mineraller, kemik yoğunluğunu destekleyen önemli besinler arasında yer alıyor.

KEMİKLERİ GÜÇLENDİRİYOR

Uzmanlar, tuzlama çorbasının özellikle kemik sağlığı açısından güçlü bir besin olduğunu belirtirken, “Tuzlama, kemik suyuyla hazırlanması nedeniyle kollajen açısından zengindir. Bu da eklem esnekliğini artırır, kemik yapısının güçlenmesine yardımcı olur. Kelle paça ve işkembe çorbası sevenler için alternatif bir seçenektir. Düzenli tüketildiğinde bağışıklığı da destekler” şeklinde ifadelere yer verdi.

Uzmanlara göre çorbanın içeriğindeki sarımsak ve yoğurt, doğal probiyotik etkisi sayesinde sindirim sistemini korurken, et suyu vücudun mineral dengesini destekliyor.

SOĞUK HAVALARDA DOĞAL BİR KAYNAK

Uzmanlar, tuzlama çorbasının özellikle kış aylarında: Vücudu ısıttığını, enerji verdiğini, enfeksiyonlara karşı bağışıklığı desteklediğini, kas ve eklem ağrılarını hafiflettiğini belirtti. Kelle paça veya işkembe çorbası sevmeyen ya da daha hafif bir alternatif arayanlar için tuzlama çorbası, hem besleyici hem de sindirimi kolay bir seçenek olarak öne çıkıyor.

TEK BAŞINA MUCİZE DEĞİL AMA ETKİLİ

Uzmanlar, hiçbir besinin tek başına “mucize” yaratmayacağına dikkat çekiyor. Kemik sağlığının güçlü olması için: Düzenli güneş ışığı almak, D vitamini takviyesi, yeterli protein tüketimi, yürüyüş ve ağırlık çalışmaları gibi yaşam alışkanlıklarının da önemli olduğu hatırlatılıyor.