Dünya genelinde milyonlarca kişiyi etkileyen erkek tipi saç dökülmesi, saç köklerinin zamanla küçülmesiyle ortaya çıkıyor. Bu süreçte saç telleri inceliyor, büyüme yavaşlıyor ve bazı bölgelerde tamamen durabiliyor. Mevcut tedaviler bazı kişilerde olumlu sonuç verse de yan etkiler nedeniyle alternatif yöntemlere yönelik araştırmalar sürüyor.

SAÇ KÖKLERİNİ KORUYABİLİR

Journal of Holistic Integrative Pharmacy dergisinde yayımlanan incelemeye göre Boğumluca otu kökü, saç dökülmesinde önemli rol oynayan dihidrotestosteron (DHT) hormonunun etkilerini azaltabiliyor. Araştırmacılar, bu sayede saç köklerinin korunabileceğini ve dökülme sürecinin yavaşlayabileceğini belirtiyor.

Çalışmada ayrıca bitkinin saç kökü hücrelerinin erken ölümünü engelleyebileceği, saç derisindeki kan dolaşımını destekleyebileceği ve saç büyümesini etkileyen biyolojik sinyalleri harekete geçirebileceği ifade edildi. Uzmanlara göre bu mekanizmalar, saç köklerinin yeniden büyüme evresine geçmesine yardımcı olabilir.

YENİ TEDAVİLERE KAPI ARALAYABİLİR

Araştırmacılar, tarihi Çin kaynaklarında yer alan bilgilerin modern bilimsel verilerle dikkat çekici şekilde örtüştüğünü belirtiyor. Yapılan değerlendirmelerde bitkinin yalnızca mevcut saçları korumakla kalmayıp, saç yenilenmesini destekleyen koşullar da oluşturabileceği ifade ediliyor.

Bununla birlikte uzmanlar, elde edilen sonuçların umut verici olmasına rağmen kesin yargılara varmak için daha geniş kapsamlı klinik araştırmalara ihtiyaç duyulduğunu vurguluyor. Eğer bulgular doğrulanırsa, bin yılı aşkın süredir kullanılan bu bitki gelecekte geliştirilecek saç dökülmesi tedavilerinin temelini oluşturabilir.