Kazılar, Çek Bilimler Akademisi Arkeoloji Enstitüsü tarafından son beş yıl içinde yürütüldü. Kurumun direktörü Jan Mařík, yapılan açıklamada, “Projenin temel amacı, yasa dışı defineciler, tarım faaliyetleri ve doğal etkenlerle tehdit altında olan taşınabilir arkeolojik eserleri korumaktı” dedi.

KAZININ TAM KONUMU AÇIKLANMIYOR

Buluntular, Pilsen bölgesinin kuzey kırsalında yer alan gizli bir noktada bulundu. Yetkililer, define avcılarını caydırmak için kazı alanının tam konumunu açıklamıyor. Fotoğraflarda arkeologların, hayvan figürleriyle süslenmiş ince işçilikli altın ve gümüş sikkeleri dikkatlice ortaya çıkardığı görülüyor.

Kazıda ayrıca altın ve gümüş külçe parçaları, bronz tokalar, iğneler, bilezikler, kolyeler ve küçük bir at heykelciği bulundu. Bu eserlerin bir kısmı, ortaçağdan 18. yüzyıla kadar Hristiyan hac merkezi olan Mariánská Týnice köyündeki müzede sergileniyor.

MEVCUT BİLGİLERİ DEĞİŞTİREBİLİR

Müze arkeoloğu Daniel Stráník, yeni keşfedilen bazı sikkelerin daha önce bilinmeyen darphanelerden geldiğini belirterek, bunun Kelt para sistemine dair mevcut bilgileri değiştirebileceğini söyledi.

Elde edilen bulgular, bölgede kalıcı bir yerleşim olmadığını, ancak ticaret dönemlerinde geçici olarak kullanılan mevsimlik bir pazar ya da fuar alanı olabileceğini gösteriyor. Arkeolog David Daněček, “Bu alan, insanların küçük eşyalarını —özellikle sikkeleri— rastgele kaybettiği bir pazar yeri olabilir” dedi.

Alanda bulunan külçe parçaları da bu görüşü destekliyor. Daněček’e göre bu külçeler, “ticarette bağımsız bir değişim aracı olarak kullanılmış olabilir ya da bölgesel bir yöneticinin gözetimi altında çıkarılmış olabilir.”

GÜVENLİ YERDE TUTULUYORLAR

Bazı eserler şu anda sergilenirken, en değerli parçalar güvenli bir yerde korunuyor. Müze müdürü Pavel Kodera, “En nadir örnekler, uzman incelemeler tamamlandıktan sonra kamuoyuna sunulacak” dedi.

Keltlerin genellikle Batı Avrupa’yla özdeşleştirildiğini belirten uzmanlar, aslında bu kültürün İber Yarımadası’ndan Anadolu’ya, Fransa’dan Çekya’ya kadar geniş bir coğrafyaya yayıldığını vurguluyor. Kelt tarihinin erken dönemi Hallstatt (MÖ 1200–450) ve zirvesi La Tène (MÖ 450–50) kültürü olarak biliniyor.

Bu keşif, Çekya’da bulunan ilk Kelt hazinesi değil. Temmuz ayında ülkenin Bohemya bölgesinde 2 bin 200 yıllık başka bir Kelt yerleşiminde yüzlerce sikke ve binden fazla mücevher parçası daha bulunmuştu.