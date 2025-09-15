CHP’nin 38. olağan ve 21. olağanüstü kurultaylarının iptali için açılan dava, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme, davayı tedbirsiz olarak 24 Ekim Cuma gününe erteledi.

Duruşma süresince sessizliğini koruyan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun evinde olduğu öğrenildi.

Kararın açıklanmasının ardından Kılıçdaroğlu, avukatı Celal Çelik ile birlikte evinden çıkarak çalışma ofisine geçti.

Basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakan Kılıçdaroğlu’nun, yeni duruşma öncesinde değerlendirmelerini ofisinde yapacağı bildirildi.

Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, CHP kurultay davasına ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

-Kısaca şunu söylemek isterim; sizin gündeminizle Sayın Genel Başkanımızın gündemi aynı değil.

-Israrlı bir biçimde CHP’ye zarar vermeme iradesiyle sessiz kaldı, açıklama yapmak istemedi. Ancak düşündüğü, yazdığı çok şey vardı, hâlâ da var; gelecekte de olacak.

-CHP’ye zarar verme iradesinin olmadığının bilinmesi gerekir. Fakat kötü bir süreçle karşı karşıya kaldık; ahlaksızca iftiralarla baş başa kaldık. 'Mutlak butlan' davasının açılmasıyla birlikte genel merkeze gideceği, orada yatak aldığı söylendi.

-Ancak “mutlak butlan” davası Sayın Genel Başkan tarafından açılmadı, hiçbir ilgisi olmadı. Soruşturmalarla da ilgisi olmadı. Partiye zarar verecek her yaklaşımın dışında kalmaya çalıştı.

-Emin olun ki doğru bilgiler tarafımızdan edinilirdi. Uyarıyorum: Yalan bilgilerden, ahlaksız değerlendirmelerden uzak durulması gerekiyor.

-Bir zamanlar Akit’i, havuz medyasını eleştirdik; aynı yaklaşımın sözde muhalif kesimde de görülmesi üzücü.

-Genel Başkan, net bir şekilde olağan kurultayla ilgili açılan davaların ve partiye zarar verici yaklaşımların içinde olmayacağını söylemeye çalıştı.

-Bu yüzden sustu; yoksa söyleyebileceği çok şey vardı.

"KURULTAY DAVASIYLA İLGİMİZ YOK"

-Kurultay davasıyla hiçbir ilgimiz yok. Dava süreciyle ilgili bir beklentimiz de yok, bir değerlendirmemiz de yok.

-Sayın Genel Başkan’ın çıkması olası kararlara ilişkin değerlendirmesi veya beklentisi bulunmuyor.

-Şimdi siz olmayan bir durumdan hareketle bir şey soruyorsunuz. Yorum yapma şansımız yok. Ne isteniyor Kılıçdaroğlu’ndan? 'Mutlak butlan' ile ilgili değerlendirme yapması olasılığı yok. Bunu dava açanlara soracaksınız.

-Genel Başkanımız parti içi tartışmalardan uzak durmaya çalışıyor. Yakın zamanda bir açıklama planı var mı?

-Bildiğimiz kadarıyla yok. Dava ile karşı karşıya kalındığında, “dava nedir ne değildir” değerlendirmesi yapılabilir. Ama sonuç itibariyle dava nereye gider, bizim meselemiz o değil.