Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, Kemal Kılıçdaroğlu’nu arayarak, “Mutlak butlan” açıklamasıyla ilgili sözlerinden ötürü özür diledi.
Telefon görüşmesinde Kılıçdaroğlu’na ifadesi nedeniyle üzüntüsünü ileten Çetin, Kılıçdaroğlu’nun da, “Aramanız ve sözleriniz kıymetli” ifadelerini kullandı.
Çetin ayrıca, Kılıçdaroğlu’nun yerel seçimlerin ardından başlayan “normalleşme” sürecine karşı olduğunu dile getirdiğini belirtti.
KURULTAY DAVASI...
CHP’nin 4-5 Kasım 2023’teki 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025’teki 21. Olağanüstü Kurultayı’nın iptali için açılan dava, tarafların dinlenmesinin ardından 24 Ekim Cuma gününe ertelendi.
HİKMET ÇETİN NE DEMİŞTİ?
Hikmet Çetin, T24’ten Cansu Çamlıbel ile yaptığı röportajda, "Kemal Bey'in ‘mutlak butlan’ için en üst düzeydekilerle temas içinde olduğunu sanıyorum. Kılıçdaroğlu Erdoğan’ın yeniden aday olamayacağı konusu üzerinde gereken ağırlıkta durmadı" ifadelerini kullanmıştı...