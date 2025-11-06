CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk siyasetinde "Karaoğlan" lakabıyla anılan eski Başbakan ve CHP'nin 3'üncü Genel Başkanı Bülent Ecevit'in vefatının 19. yıl dönümünde kabirde çekilmiş fotoğrafına dikkat çeken bir not düştü.

'SİYASETİ ZENGİNLEŞME ARACI OLARAK DEĞİL...'

Kılıçdaroğlu mesajında, "Siyaseti zenginleşme aracı olarak değil; millete ve devlete hizmet etmenin yolu olarak görmüş ve ülkemize hem örnek bir siyasetçi hem de dürüst bir devlet adamı olarak sayısız hizmetleri olmuş, Kıbrıs kahramanı, rahmetli Genel Başkanımız ve Başbakanımız Sayın Bülent Ecevit’i vefatının yıl dönümünde saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Mekânı cennet, ruhu şad olsun" ifadelerine yer verdi.

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlarda ve kurultay davasında sessiz kalmasıyla eleştiri oklarının hedefi olan CHP'nin eski lideri Kılıçdaroğlu, Ecevit'i andığı mesaj sonrası da topa tutuldu.

'BARİ BURADA LAF SOKMAYA ÇALIŞMA...'

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımın altına, "Keşke siz de emekli olmayı becerebilseydiniz", "Sevgili Genel Başkanım, kimse size sizin kadar zarar vermedi. Keşke sizi böyle hatırlamasaydık. Size sağlıklı bir emeklilik diliyorum", "Sizin yüzünüzden 10 yılımız heba oldu. Allaha havale ediyorum sizi", "Bari burada şov yapıp laf sokmaya çalışma be adam", "Hapisteki insanlara korkakça laf sokacağına partililerinin aylardır sorduğu soruyu yanıtla: ofisinin kirasını, masraflarını ve çalışan personelin maaşlarını emekli milletvekili maaşınla mı ödüyorsun?", "Ecevit'i anmak çok önemli...Ruhu şad olsun, ancak onun değerlerini ve vasıflarını örnek almak daha önemli. Ne yazık ki biz bunu sizde göremedik" şeklinde yorumlar yapıldı.