CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan uzun bir aradan sonra videolu mesaj geldi.

CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalarda sessiz kaldığı gerekçesiyle partililer tarafından eleştirilen Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı videoda masasında 'Adalet, Ortadoğu' isimli kitaplar, hemen yanında Türk bayrağı ve arkasında da Atatürk'ün 1. Meclis önünde çekilmiş fotoğrafının yer alması dikkat çekti.

'CHP RÜŞVET ÇARKININ MÜTEAHHİTLERİYLE ANILAMAZ'

Kameralar karşısına geçen Kılıçdaroğlu, 2 dakika 43 saniyelik videosunda partisine iki konuda mesaj verdi.

"Partimizin kodları, geleneği ve iki büyük misyonu vardır" diyen Kılıçdaroğlu, "Birincisi siyaseti temiz tutmak ve hesap sormaktır. CHP rüşvetlerle, yolsuzluklarla ve rüşvet çarkının müteahhitleriyle anılamaz. Bunlarla bir araya gelemez. Üzerinde iftiralar ve yolsuzluk iddialarıyla yol alamaz, derhal arınmalı ve yoluna devam etmelidir" ifadelerini kullandı.

'CHP RİSK ALMALI'

CHP'nin eski liderinin partisine bir diğer eleştirisi ise İmralı'ya gidecek komisyona üye vermeme kararı alınmasıyla ilgiliydi.

"Ortadoğu'da tökezlememizi bekleyen İsrail ve Amerika belasını bertaraf etmek ve memleketin ali menfaatleri için sürecin içinde olmak zorundadır" diyen Kılıçdaroğlu, "Risk almalıdır ve konuya siyaset üstü bakarak elini taşın altına koymalıdır" şeklinde konuştu.

4 YIL ÖNCE TAM TERSİNİ SÖYLEMİŞTİ

Ancak Kılıçdaroğlu’nun bu sözleri, 2021’de dile getirdiği görüşlerle karşılaştırılınca tartışma yarattı.

Kılıçdaroğlu, Eylül 2021’de katıldığı bir programda ilk 'Çözüm Süreci'ni değerlendirirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı “İmralı’yı muhatap almakla” eleştirmişti.

İmralı’nın meşru bir organ olmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, Kürt sorununun çözümünde muhatabın yalnızca dönemin HDP’si olması gerektiğini savunmuştu.

Kılıçdaroğlu, yeniden gündem olan o konuşmasında şunları söylemişti:

"HDP'nin parlamentoda olması çok önemli. Aynı düşünceyi bugün de koruyorum. Siyaset kurumunun 35-40 yıldır çözemediği bir Kürt sorunu var. Kürt sorununu çözmek için meşru bir organa ihtiyacımız var. Devlet dediğimiz kurum gayrı meşru organla muhatap olmaz. Erdoğan bunu yaptı. Devleti İmralı'yla muhatap kıldı. İmralı meşru bir organ değil. Ben Öcalan'la masaya oturmam. Meşru organ kimdir? HDP'yi meşru organ olarak görebiliriz. Halkın desteği var, parlamentoya gelmiş. Bu sorun çözülecekse meşru bir organlar çözebiliriz."