Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, X platformunda yaptığı dikkat çekici paylaşımıyla gündeme geldi.

Memişoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı emojili ve gizemli paylaşım, merak uyandırdı.

Bakan Memişoğlu, emojili paylaşımında yalnızca “Hazır mısınız? Vakit tamam!” ifadelerine yer verdi.

Ancak paylaşımın içeriğine dair herhangi bir ifade yer almadı. Şu ana kadar yeni bir açıklama da yapılmadı.

Bu arada paylaşım kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken bazı kullanıcılar esprili yaklaştı, bazıları ise sitemde bulundu.

Yorumlar arasında “Bu gece son gece mi? Bakanlık görevi bitiyor mu?”, “Yeni bir şehir hastanesi mi açılıyor?”, “Randevu krizine çözüm mü geliyor?” gibi ifadeler öne çıktı.

Ayrıca atama bekleyen çok sayıda sağlık personeli de paylaşımın altına taleplerini dile getirdi.