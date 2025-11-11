Kemal Sunal 10 Kasım 1944'te İstanbul'da doğdu. Mimar Sinan İlkokulu ve Vefa Lisesi mezunu olan Sunal, liseyi 11 yılda tamamladı. Marmara Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'ndeki eğitimini ise 12 Eylül 1980'de yarım bıraktı. Üniversite dönemi ve sonrasında Emayetaş Fabrikası'nda çalışan sanatçı, tiyatro ve sinema dünyasına adım atmadan önce elektrikçi çıraklığı yaptı.

"YAZ TATİLLERİNDE ÇALIŞIRDIM"

Sanatçı, bir röportajında erken yaşta iş yaşamına atılmasını, "Ekonomik durumumuz iyi değildi. Babam Migros'tan emeklidir. Yaz tatillerinde ayakkabı, kitap parasına yardımcı olmak için çalışırdım" sözleriyle anlattı.

Henüz lise yıllarında tiyatroyla ilgilenmeye başlayan Kemal Sunal, aynı zamanda okulda müsamereler düzenledi, 'Zoraki Tabip' tiyatro oyununda rol aldı. Vefa Lisesi’ndeki felsefe hocası Belkıs Balkır aracılığıyla tiyatrocu Müşfik Kenter'le tanışan sanatçı, profesyonel oyunculuk yaşamına Kenterler Tiyatrosu'nda adım atarak, uzun yıllar burada oyunculuk yaptı.

ERTEM EĞİLMEZ KEŞFETTİ

Daha sonra Ulvi Uraz Tiyatrosu'nda, bir süre Ayfer Feray Tiyatrosu'nda, son olarak da Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nda görev alan sanatçı, burada oynadığı bir oyunda yönetmen Ertem Eğilmez tarafından beğenilince, beyaz perdeyle tanıştı.

Kemal Sunal oyunculuğa başlama hikayesini şöyle anlatmıştı:

"Nasıl oldu bilmem, ben kendimi sahici bir sahnede seyircilerin arasında buldum. Ses Tiyatrosu'ndaki ilk rolüm çok kısaydı. Üç dakika sahnede ya kalıyor ya kalmıyordum. Öyle pek bir şey söylediğimi de hatırlamıyorum. Sahnenin bir ucundan girip öbür ucundan çıkıyordum. Ne yaptığımı da pek hatırlamıyorum ama seyirci kahkahadan kırılıyor. Bu da benim hoşuma gitmişti."

SİNEMAYA İLK ADIMINI 1973 YILINDA ATTI

Ertem Eğilmez'in yönettiği 'Tatlı Dillim' adlı filmde, uzun boyundan dolayı basketbolcu rolünü canlandıran sanatçı, sinemaya ilk adımını 1973 yılında atarak, kalabalık kadrolu filmlerde rol almaya devam etti. Rıfat Ilgaz'ın 'Hababam Sınıfı' eserinin sinema uyarlamasında canlandırdığı 'İnek Şaban' tiplemesi başta olmak üzere, birçok filmde özgün fiziği ve canlandırdığı tiplerin halka olan yakınlığı nedeniyle kısa zamanda Türkiye'nin en sevilen oyuncularından biri oldu.

"ÖZEL HAYATIMDA ÇOK SOĞUK BİR ADAMIM"

'İnek Şaban'ın sevilmesi üzerine birçok filmde, 'iyi, saf adam' tiplemesi çizdiği 'Şaban' karakterini canlandırdı. Kendisini, "Özel hayatımda çok az konuşan, çok soğuk bir adamım" sözleriyle tanımlayan sanatçı, rol aldığı onlarca filmde milyonları güldürdü.

Kemal Sunal'ın, Gül Sunal ile 1974'te yaptığı evlilikten Ali ve Ezo adında iki çocuğu oldu.

1990'lı yıllardan itibaren filmleri kesintisiz olarak televizyonlarda yayınlanmaya başlayan sanatçının rol aldığı 'Süt Kardeşler', 'Tosun Paşa', 'Salako', 'Köyden İndim Şehire', 'Çöpçüler Kralı' gibi filmler Türk sinemasının en çok izlenen filmleri arasında yer aldı.

3 Temmuz 2000'de bir film çekimine gitmek için bindiği uçakta kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden sanatçı, binlerce kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.