Kemal Sunal'ın doğum günü için mezarlık ziyaretinde bulunmak için otomobili ile yola çıkan Gül Sunal, trafikte Yeşilçam'ın efsane oyuncusu İzzet Günay ile karşılaştı.
"SÖZLEŞSEK OLMAZ"
Gül Sunal o anları "Sözleşsek olmaz. Kemal'e giderken İzzet Günay'la yan yana geldik. Hemen çektim tabii" diyerek aralarındaki diyaloğu paylaştı:
- Nereye gidiyorsun?
- Kemal'in doğum gününe gidiyorum bugün doğum günü.
- Bizim de dualarımızı eksik etme.
- Etmem, öpüyorum İzzet ağabeyim.
Ne müthiş değil mi köprü yolunda İzzet Günay'la sohbet.. Hemen çektim tabii.
91 yaşındaki İzzet Günay'ın son haline "Maşallah" yorumları yapıldı.