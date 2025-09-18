ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi First Lady Melania Trump, çarşamba akşamı Windsor Kalesi'nde düzenlenen bir devlet ziyafetine sarı, omuzları açık bir elbiseyle katılarak tüm dikkati topladı.

Ancak Başkan Donald Trump ve Kral Charles ile Kraliçe Camilla'nın yanında durduğu görüntüler ortaya çıktığında, insanlar bu cesur moda tercihine şaşkınlıkla bakmaktan da kendini alamadı.

Öncelikle, yere kadar uzanan elbise birçok moda takipçisini şaşırttı; çünkü elbisenin rengi bazı fotoğraflarda canlı sarı, bazılarında ise bu yılın en beğenilen rengi soluk tereyağı sarısı görünüyordu.

BEBEK PEMBESİ Mİ? LİLA MI?

Ve bir de kemer meselesi var: Bebek pembesi mi yoksa lila mı? Sosyal medyada tartışma konusu haline gelen bu soruya ilişkin nihayet içeriden birileri görüş bildirdi.

First Lady Melania Trump'a yakın bir kaynak, Daily Mail'e, Carolina Herrera tarafından tasarlanan elbisenin gerçekten de tereyağı sarısı olduğunu ve üzerinde 'Paskalya moru' bir kemer olduğunu açıkladı.

Elbette, elbisenin rengiyle ilgili karışıklık muhtemelen flaşlı fotoğrafçılıktan veya yayın öncesi kameraların ayarlarında kullanılan farklı programlardan kaynaklanıyordu.

New York merkezli çalışmalarını sürdüren ünlü stilist Liz Teich, 'Fotoğrafçılar fotoğraflarında her zaman doygunluk, kıvrımlar ve kontrastla oynarlar ve fotoğraftaki diğer tüm renklerin doygunluğuna bakılırsa, elbisesinin gerçekte olduğundan biraz daha cesur görünmesi için ayarlandığına inanıyorum,' dedi.

SARI 'İYİMSERLİK' İLE İLGİLİ

Teich, sarı rengin genellikle iyimserlikle ilişkilendirildiğini de sözlerine ekledi. Ancak bazı eleştirmenler, Melania'nın kıyafetinin, kemeri ve zümrüt küpeleriyle birleştiğinde oldukça dikkat dağıtıcı ve karışık göründüğünü ifade etti.

Ünlü stilist Samantha Brown, "Pembe kemer ve zümrüt rengi avizelerin eklenmesiyle stili dikkat dağıtıcı buluyorum. Burada çok fazla temas noktası var ve aslında önce ona, sonra elbiseye bakmalıyız," dedi. Brown, omuzları açık elbisenin, altın rengi danteller, kraliyet taçları ve görkemli smokinler denizinin ortasında cesur bir seçim olduğunu da ekledi.

'YAZLIK BİR SEÇİM GİBİ'

Tereyağı sarısının yaz sezonunun en popüler trendlerinden biri olması moda uzmanları için de şaşırtıcı değil, ancak Brown, kasvetli İngiliz havası ve yaklaşan sonbahar mevsimi nedeniyle elbisenin "yazlık bir seçim gibi göründüğünü ve mevsime pek uygun olmadığını" söyledi.

ŞAPKA BİR TESADÜF DEĞİL

Melania Trump'ın dikkat çeken bir diğer seçimi ise şapkasıydı. Londra'daki ilk adres olan Windsor Kalesi ziyareti sırasında taktığı ve neredeyse gözlerini tamamen gizleyen geniş kenarlı mor şapka eleştirilerin hedefi oldu. Ünlü stilist ve Vogue yazarı Marian Kwei, “Melania'nın şapkası tesadüf değil” dedi.

Kwei, “Yüzünü gizleyen geniş kenarlı şapka, burada bulunduğu süre boyunca tüm gözlerin Donald Trump ve onun gündemine odaklanmasını istediğini gösteriyor” diye ekledi.

Şapkanın, Donald Trump'ın kravatının rengiyle tam olarak uyumlu olduğunu ifade eden Kwei, bunun "devlet ziyaretinde kocasının gündemine verdiği desteği simgelediğini” belirtti. Melania Trump, Donald Trump'ın başkanlık yemini töreninde de benzer bir şapkayı tercih etmişti.