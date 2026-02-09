Piyasalarda son günlerde görülen toparlanmaya rağmen, önümüzdeki hafta için temkinli olunması gerektiği uyarıları geliyor. Goldman Sachs’a göre, borsalarda yönü insanlardan çok grafiklere bakarak karar veren otomatik (algoritmik) fonlar yeniden satışa geçebilir.

Bu fonlar şirketlerin performansından ya da ekonomik verilerden ziyade, fiyat hareketlerini izliyor. Son düşüşlerin ardından piyasalar bir miktar toparlansa da, sistemler hâlâ “satış” sinyali üretmeye devam ediyor. Bu da önümüzdeki günlerde yeni satış dalgalarının görülebileceği anlamına geliyor.

Goldman Sachs, piyasada yaşanabilecek bir gerilemenin on milyarlarca dolarlık ek satışları tetikleyebileceğine dikkat çekiyor. Hatta piyasa yatay seyretse ya da sınırlı yükselse bile, bu fonların satış yapmayı sürdürebileceği belirtiliyor.

Uzmanlara göre bu tablo, sert ve ani fiyat hareketlerinin yaşanabileceği, oynaklığın yüksek olduğu bir haftaya işaret ediyor. Bu nedenle yatırımcıların sıkça dile getirilen uyarısı net:

“Kemerlerinizi bağlayın, dalgalı bir hafta bizi bekliyor.”

SATIŞ SENARYOLARI MASADA

Goldman Sachs’ın analizine göre, piyasalardaki seyir ne olursa olsun trend takip eden algoritmik fonların satış baskısı sürme riski taşıyor. Banka, farklı senaryolara bağlı olarak yüksek tutarlı çıkışlara dikkat çekiyor.

Analize göre, ABD hisse senetlerinde yeni bir düşüş yaşanması halinde yaklaşık 33 milyar dolarlık satış tetiklenebilir. Satışların derinleşmesi ve endekslerde kayıpların artması durumunda ise önümüzdeki ay 80 milyar dolara varan ek sistematik satış riski bulunuyor.

Goldman Sachs, piyasaların yatay seyretmesi ya da sınırlı yükseliş göstermesi halinde bile bu fonların satış tarafında kalabileceğini vurguluyor. Bu senaryoda dahi milyarlarca dolarlık hisse satışı gündemde.