'Sexy Back', 'Cry Me a River', 'Mirrors' ve 'Can't Stop the Feeling' gibi şarkılarla tanınan Grammy ve Emmy ödüllü şarkıcı Justin Timberlake, 2025 dünya turnesi kapsamında İstanbul'a geliyor.

44 yaşındaki yıldız, 30 Temmuz'da İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Stadyumu'nda konser verecek.

Hayranlar konser için gün sayarken, şaşırtan bilgiler gelmeye devam ediyor...

Geçen günlerde sahne öncesi buzlu badem, çekirdeksiz üzüm, ananas, muz, dilimlenmiş karpuz, elma, mango, antep fıstığı gibi yiyeceklerin kulisinde bulunmasını istediği konuşulan Justin Timberleke'in konserin ardından soluğu Kenan Doğulu'nun Boğaz'daki görkemli yalısında alacağı iddia edildi.

Magazin Online'ın haberine göre, Kenan Doğulu, Timberlake onuruna özel bir after party organize ediyor.