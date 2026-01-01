Arem & Arman'ın YouTube programının yılbaşı özel bölümüne konuk olan Kenan Doğulu, futbolcu Kenan Yıldız ile arasında özel bir bağ olduğunu anlattı.

Doğulu, "En sevdiğin milli takım futbolcusu kim?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Çok güzel soru. Öncelikle Kenan Yıldız, tabii. Ama yakın arkadaşlarım Hakan, Barış Alper ve Abdülkerim Bardakçı da öyle… Ama Kenan Yıldız'la ayrı bir bağım var. Onun ismine konulma sebeplerinden biri olduğum için."

"ADINI 'KENAN' KOYALIM DEMİŞLER"

"Kenan Yıldız'ın ailesi Danimarka'dayken, Dinar'daki deprem sırasında onlara gitar çalmıştım. O an onlar neşelenmiş ve 90 gün sonra ilk kez gülümsemişler. Babası eşine dönüp, 'Bir gün oğlumuz olursa adını Kenan koyalım' demiş. Onun için Kenan Yıldız'ın yeri bende başka" dedi.