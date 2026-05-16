Türk pop müziğine damga vurmuş isimlerden biri olan Kenan Doğulu'nun telefonuna bilinmeyen bir numaradan gelen mesajda "Top sende! Otelde videon ve arabada neler söylediğinle ilgili kanıtlarımız var. 300 bin dolar (yaklaşık 14 milyon TL) parayı sana söylediğimiz hesaba gönder. Aksi halde savaşmak zorunda kalacağız. Otel videolarını düşman olduğumuz birinde bulduk" ifadeleri yer aldı.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Ünlü şarkıcı, tehdit ve şantajın ardından "Can güvenliğim yok" diyerek adliyenin yolunu tuttu ve şikayetçi oldu.

DOSYAYA TAKİPSİZLİK KARARI

Sabah'ta yer alan habere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, hattın yabancı menşeli olduğu ve şüphelinin kimliğinin tespit edilemediği belirlendi.

Suçun teşebbüs aşamasında kalması ve failin belirlenememesi nedeniyle dosyada takipsizlik kararı verildi.