2016 yılında dünyaevine giren ve evliliklerini iki çocukla taçlandıran oyuncu çift Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, mutlu birliktelikleriyle sık sık adlarından söz ettiriyor.

Attıkları her adım hayranları tarafından ilgiyle takip edilen ikili, bu kez 'Erik Dalı' performanslarıyla gündeme geldi.

Önceki akşam Sinem Kobal'ın kardeşi Kerem Kobal, uzun süredir birlikte olduğu Katie Christie ile nikâh masasına oturdu.

Kardeşinin mutlu gününden kareleri sosyal medya hesabından paylaşan Kobal, düğünde bir an olsun oturmadı, bol bol dans edip eğlendi.

Kenan İmirzalıoğlu'nun da Erik Dalı eşliğinde kurtlarını döktüğü anlar gündem oldu.