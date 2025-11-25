Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM), 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında bu yıl özellikle kadın cinayetlerine dikkat çeken bir kampanya başlattı.

İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen lansmanda, KADEM’in “Şiddete Karşı Hep Birlikte” kampanyasının simgesi olan Turuncu Nokta kamuoyuna tanıtıldı.

KENAN İMİRZALIOĞLU DUYGULANDI

Kadına yönelik şiddetle mücadele kampanyasının ekran yüzü olan ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, etkinlik sırasında duygusal anlar yaşadı. Kadın cinayetlerine ilişkin videolar ve istatistikler ekrana yansıtılırken İmirzalıoğlu’nun gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

SİNEM KOBAL’DAN EŞİNE DESTEK

İmirzalıoğlu’nun yanında bulunan eşi Sinem Kobal, ünlü oyuncunun duygusal anlarında elini bir an olsun bırakmayarak ona destek oldu. Kobal’ın bu davranışı sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.