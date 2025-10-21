“Aile Bir İmtihandır” dizisi için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Başrollerini Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu’nun paylaşacağı dizinin yayın tarihi ise henüz açıklanmadı.

DUDAK UÇUKLATAN ÜCRET

Uzun süredir ekranlarda yer almayan Kenan İmirzalıoğlu, yeni dizisiyle dikkatleri üzerine çekti. Başarılı oyuncunun, “Aile Bir İmtihandır” dizisinde bölüm başına 4 milyon 250 bin TL alacağı ileri sürüldü.

YAŞ FARKI SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

51 yaşındaki Kenan İmirzalıoğlu ile 27 yaşındaki Afra Saraçoğlu’nun aynı projede partner olması izleyiciler arasında tartışma yarattı. Aralarındaki yaş farkının ekran uyumuna nasıl yansıyacağı merak edilirken, yapım ekibi güçlü senaryo ve karakter derinliğiyle bu farkın avantaja dönüşeceğini düşünüyor.