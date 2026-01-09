Dünya Superbike Şampiyonu Kenan Sofuoğlu'nun 6 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu, dünya şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu ile bir araya geldi. Sofuoğlu ve Razgatlıoğlu, pistte antrenman yaptığı sırada ufak bir kaza yaptı. Zayn, dönüş sırasında dengesini kaybetti ve Toprak Razgatlıoğlu ile kısa bir temas yaşadı. Yaşanan temas sonrası Zayn motosikletiyle birlikte yere düşerken, o anlar yürekleri ağza getirdi. Zayn'ın ayağa kalkarak iyi olduğu işaretini verdi. O anlar kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, takipçiler destek mesajında bulundu.

