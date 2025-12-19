İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın medya ve magazin dünyasına yönelik uyuşturucu soruşturması yeni gözaltı ve tutuklamalarla genişliyor.

Son olarak tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci ile Can Holding soruşturmasında tutuklanan Kenan Tekdağ’a ilişkin dikkat çekici iddialar gündeme geldi.

Barış Terkoğlu’nun Onlar TV’de aktardığı tanık ifadelerine göre Tekdağ, üst düzey bürokrat ve yargı mensuplarıyla görüşmelere Cebeci’yi de götürerek cinsel ilişki üzerinden menfaat sağladı. İddiaya göre bunun karşılığında Cebeci’nin kanaldaki pozisyonu yükseltildi.

Terkoğlu’nun açıklamalarının tamamı şöyle:

-E.A’yı bu ortamlarda bürokrat, iş insanları, avukatlar ve üst düzey devlet yetkililerine pazarlıyorlardı.

-Devamında da bu ilişkiyi kullanarak bu insanları kendi menfaat işlerinde kullanıyordu.

Birçok insanın tutuklanmasına, tahliye edilmesine ya da soruşturma geçirmesine sebep olarak buralardan da ekip olarak çıkar sağladılar. İşte ifadelerde buna dair bir detay daha var.

-Ela [Rümeysa Cebeci] ile konuşurken bir noktada gözleri doldu. Bana Kenan Tekdağ ile ilgili bir şeyler anlattı.

-Daha sonra bu kişiler ile kendisinin cinsel ilişkiye girdiğini ve bu kişiler vasıtasıyla Kenan Tekdağ'a fayda sağladığını ifade etti.

-Karşılığında da Kenan Tekdağ'ın kendisinin arkasında durduğunu, kendisinin kanalda pozisyonu yükselttiğini anlattı. Özellikle kimi yargı mensuplarına dönük bu cinsel ilişkiler vasıtasıyla menfaat sağlandığı iddiası Türkiye'de fırtına koparacağa benziyor.