İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın medya ve magazin dünyasını da kapsayan uyuşturucu soruşturması, yeni gözaltı ve tutuklamalarla sürüyor.

Gazeteci Barış Terkoğlu, soruşturmada tutuklamalara gerekçe gösterilen itirafçı ifadelerine dair dikkat çeken ayrıntıları paylaştı.

İddialara göre Kenan Tekdağ’ın, bazı üst düzey bürokratlar ve yargı mensuplarıyla yaptığı görüşmelere Ela Rümeysa Cebeci’yi de götürdüğü ve bu ilişkiler üzerinden çıkar sağladığı öne sürüldü.

TEKDAĞ’DAN İDDİALARA YANIT

Kenan Tekdağ, iddialara Barış Terkoğlu’na gönderdiği mektupla yanıt verdi.

Hakkındaki suçlamaları kesin bir dille reddeden Tekdağ, mektubunda şu ifadelere yer verdi:

-Bir gizli tanığın şerefsiz, alçakça iftiralarıyla namusuma yönelik bir komplo tezgahlandığını öğrenmiş bulunuyorum.

-Adı geçen spikeri sadece işe alım sürecinde yanında Show Haber Genel Yayın Yönetmeni Rıdvan Bıyık varken, 15 dakika gördüm. Onun dışında ne binada ne dışında hiçbir görüşmem, doğrudan ya da dolaylı mesajlaşmam, telefon görüşmemiz yoktur, olmamıştır.

-Bu ahlaksız iftiraya karşı bir açıklama yapma durumunda kalmış olmak dahi utanç vericidir. İnsanların şerefiyle, namusuyla bu şekilde uğraşmaktan utanmayan vicdansızlara karşı Allah'ın adaletine ve adil insanların adil şehadetine sığınıyorum.