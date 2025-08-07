Herkesin merakla beklediği Ballon d'Or töreni için geri sayıma geçilirken organizasyon adayları açıklamaya başladı.

Ballon d'Or tarafından genç futbolculara verilen 'Kopa Trophy' adayları arasında tek Türk oyuncu yer aldı.

İLK 10'A GİRDİ

Juventus forması giyen genç milli yıldız Kenan Yıldız, futbol dünyasının en prestijli bireysel ödüllerinden biri olan Ballon d'Or kapsamında verilen Kopa Trophy için aday gösterildi.

Ballon d'Or çatısı altında verilen Kopa Trophy, geçmişte Kylian Mbappé, Pedri ve Jude Bellingham gibi yıldızlara verilmişti. Bu ödül, genç futbolcuların dünya çapında tanınmasını sağlarken, aynı zamanda kariyerlerinde büyük bir sıçrama tahtası olarak görülüyor.

21 yaş altındaki en iyi futbolcuya verilen bir ödülde ilk 10 arasında giren Kenan Yıldız, İtalyan basınında da ses getirdi.

Kopa Trophy'de aday listesi şu şekilde:

Kenan Yıldız (Juventus)

Lamine Yamal (Barcelona)

Désiré Doué (PSG)

Joao Neves (Benfica)

Pau Cubarsí (Barcelona)

Rodrigo Mora (Porto)

Estevão (Palmeiras)

Myles Lewis-Skelly (Arsenal)

Dean Huijsen (Real Madrid)

Ayoub Bouaddi (Lille)