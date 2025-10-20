Juventus'un yıldız futbolcusu Kenan Yıldız, Real Madrid ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde UEFA’ya açıklamalarda bulundu. 10 numaralı forma hakkında konuşan Kenan,"İlk başta 'Aman Tanrım, 10 numarayla başa çıkabilecek miyim?' diye düşündüm ama sonra çok fazla önem vermedim. Sadece o numarayı istedim; parlamak ve eğlenmek için. Dürüst olmak gerekirse oynayan numara değil, benim. Bu yüzden her zaman her şeyimi vermek ve neler yapabildiğimi göstermek istiyorum. Umarım şu ana kadar iyi gitmiştir ve böyle devam etmek istiyorum" dedi.

Milli futbolcunun açıklamalarından satır başları şu şekilde: “Ben her zaman kendime odaklanıyorum. Karşılaştırmaları pek sevmem. Ben benim, kimseye benzemiyorum. Bu yüzden sadece kendime bakıyorum.”

‘HAYALİN GERÇEKLEŞMESİ GİBİ’

İlk kez Real Madrid ile Santiago Bernabeu'da karşılaşacaksın. Heyecanlı mısın?"

“Evet, bu harika. Her çocuk o stadyumda oynamayı hayal eder. Bence dünyanın en güzel stadyumlarından biri ve şimdi orada oynayabilmek bir hayalin gerçekleşmesi gibi. Şampiyonlar Ligi'nde böyle bir kulüple karşılaşmak ise tek kelimeyle inanılmaz. Her şeyin yolunda gitmesini ve harika bir maç oynamayı umuyorum.”

‘DEL PIERO EFSANE, BEN YENİ BAŞLIYORUM’

"Santiago Bernabéu demişken, Alessandro del Piero'nun bu stadyumda attığı ünlü iki gol tarihe geçti. Juventus'un 10 numaralı formasını giymek nasıl bir duygu? İnsanlar seni Del Piero ile karşılaştırdığında, özellikle de onun attığı gollere benzer goller attığında nasıl hissediyorsun?"

Kenan Yıldız: "Harika bir duygu. 10 numaralı forma her çocuğun hayalidir ve şimdi böyle bir kulüpte bu formayı giyiyorum. Her zaman onunla kendimi karşılaştırılmaktan hoşlanmadığımı söylerim, çünkü o bir efsane, kariyerini bitirdi, ben ise daha yeni başlıyorum. Kendi hikayemi yazmak istiyorum. Ama evet, o her zaman hayran olduğum kişilerden biri ve şimdi bu kulüpte onun forması giyebildiğim için gurur duyuyorum."