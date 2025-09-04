A Milli Takım'ın ve Juventus'un başarılı oyuncularından Kenan Yıldız, kulübüyle yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

Genç futbolcunun sözleşmesini yenileme kararı alan İtalyan devi, 1.5 milyon Euro seviyelerinde olan yıllık ücretini 5 milyon Euro'ya çıkaracak.

İtalyan basınında yer alan haberlerde, bu artışla birlikte Kenan Yıldız, kulübün en çok kazanan 5 ismi arasında yerini alacak.

Juventus'ta sözleşme yenilemeye açık olan ve kariyerine İtalyan devinde devam etmek isteyen milli oyuncunun kısa süre içerisinde imzayı atacağı söylendi.

Juventus formasıyla şu ana kadar 86 resmi maçta görev yapan Kenan Yıldız, 16 gol ve 13 asistle oynadı.