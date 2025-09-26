İtalyan devi Juventus'ta sergilediği performans ile göz dolduran milli futbolcu Kenan Yıldız, Avrupa devlerinin radarında.

Adı İngiliz ekipleri ile anılan 20 yaşındaki yıldız için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.

ASTRONOMİK BEKLENTİ

TuttoJuve'nin haberine göre; Arsenal, Kenan Yıldız için bir kez daha devreye girdi. Milli futbolcuya yeni sözleşme önermeye hazırlanan İtalyan devi, Arsenal'in ilgisini bertaraf etmek için bonservis bedelini de belirledi.

Söz konusu habere göre Juventus, 100 milyon Euro bandında gelecek teklifleri değerlendirecek, daha düşük teklifleri ise kabul etmeyecek.

Kenan Yıldız, bu miktarda bir bedelle transfer olursa, Türk futbolcular arasında en fazla bonservis bedeli ödenen futbolcu olarak tarihe geçecek. 015/16 sezonunda 34 milyon Euro bedelle Atletico Madrid'den Barcelona'ya transfer olan Arda Tuan, lisenin başında yer alan isim konumunda.

KOPA TROPHY'DE İLK 5'TE

Milli yıldız, Kopa Trophy'de de bu sezon adından söz ettirdi. Barcelona'nın 18 yaşındaki İspanyol yıldızı Lamine Yamal, sezonun en iyi 21 yaş altı oyuncusuna verilen Kopa Trophy art arda ikinci kez kazanma başarısını gösterirken Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, Kopa Trophy oylamasında 5. sırada yer aldı.