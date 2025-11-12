Juventus’un genç yıldızı Kenan Yıldız’ın sözleşme uzatma görüşmelerinde kriz çıktı. 2030 yılına kadar uzatılması planlanan kontrat, taraflar arasında yaşanan fikir ayrılığı nedeniyle şu an için durduruldu. Kulüp yönetimi ile oyuncunun menajerleri, rakamsal farklar ve bazı sözleşme detaylarında anlaşma sağlayamadı.

COMOLLI VE MENAJERI ARASINDA TIKANIKLIK

Aylar süren görüşmelerin ardından Juventus CEO’su Damien Comolli ve Kenan Yıldız’ın temsilcileri, son yapılan toplantının ardından müzakereleri askıya aldı. Yıldız, şu anki sözleşmesi kapsamında yılda 1,7 milyon Euro + bonus alıyor ve maaş sıralamasında takımda 19. sırada yer alıyor. Bu rakam, onun sahadaki rolüne göre yetersiz bulunuyor.

6 MİLYONA YAKIN ÜCRET İSTİYOR

Kenan Yıldız, takımda önemli bir rol üstlenmesine rağmen aldığı ücretin bununla örtüşmediğini düşünüyor. Beklentisi ise, takımın en çok kazanan ismi Vlahovic’in yıllık 12 milyon Euro’su değil; fakat yeni transfer Jonathan David’in 6 milyon Euro’luk kazancına yakın bir ücret. Ancak taraflar arasında yaklaşık 1 milyon Euro’luk fark, görüşmeleri çıkmaza sürükledi.

AVRUPA DEVLERİ PUSUDA BEKLİYOR

Geleceği belirsizliğe sürüklenen genç oyuncu için Avrupa devleri pusuda bekliyor. Chelsea, geçtiğimiz temmuz ayında 67 milyon Euro’luk teklif sunmuştu. Real Madrid ve Arsenal’in de 20 yaşındaki oyuncuyu yakından takip ettiği biliniyor. 2022'de Bayern Münih’ten bedelsiz olarak Juventus’a katılan Kenan Yıldız’ın piyasa değerinin, olası bir açık artırmada 100 milyon Euro'yu aşabileceği konuşuluyor.