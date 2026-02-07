Juventus, milli futbolcu Kenan Yıldız'ın sözleşmesini uzattığını açıkladı. Sezon başından bu yana geleceği tartışma konusu olan milli futbolcu, İtalyan ekibi ile sözleşme şartlarında anlaştı ve geleceğini Juventus'a teslim etti.

Kenan ile 4 yıllık sözleşme tazeleyen Juventus, milli futbolcunun maaşını 4 katına katladı ve takımın en çok kazanan ikinci ismi oldu.

İtalyan devi resmi sitesinde yaptığı açıklamada "Liderlik, fedakarlık, sürekli iyileştirme arayışı, yeteneğin geliştirilmesi: Kenan, Kulübümüzün tarzını ve değerlerini somutlaştırıyor ve her oyunda bizi ayıran hırsı ortaya koyuyor. Türk dilinde Yilz kelimesi “yıldız” anlamına gelir ve Kenan’ın siyah beyaz renkte parlamaya devam edecektir. Tebrikler Kenan, seni sahada göreceğim!" ifadelerini kullanarak sözleşme uzatıldığını duyurdu.

MAAŞINI DUYURDULAR

La Gazzetta dello Sport'un ise sözleşme detaylarını aktardı. Haberin detayında taraflar 4 yıllık yeni kontrat için el sıkıştı. Anlaşmanın mali detayları ise dudak uçuklattı. Mevcut sözleşmesinde yıllık 1,7 milyon Euro kazanan Kenan Yıldız, yıllık net 7 milyon Euro kazanacak.

Juventus'un Kenan'ı elinde tutmak için ne kadar istekli olduğu "bonus" maddesinde ortaya çıktı. Genç yıldıza imzayı attıktan sonra bu sezonki maaşının 6 milyon Euro'ya yükseltileceği, ayrıca 6 milyon Euro'luk sadakat bonusu ödeneceği belirtildi.

12 milyon Euro ile takımın en çok kazananı olan Dusan Vlahovic'in sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözü ile bakılırken Sırp yıldızın takımdan ayrıldığı senaryoda kulübün en çok kazanan ismi Kenan Yıldız olacak.