İtalyan devi Juventus'ta forma giyen Kenan Yıldız, son dönemde yakaladığı çıkışla takımını sırtlayan isimlerin başında yer aldı. Genç oyuncunun talipleri artarken piyasa değeri de doğru orantılı yükseldi.

Milli yıldız, Kopa Trophy'de de bu sezon adından söz ettirdi. Barcelona'nın 18 yaşındaki İspanyol yıldızı Lamine Yamal, sezonun en iyi 21 yaş altı oyuncusuna verilen Kopa Trophy art arda ikinci kez kazanma başarısını gösterirken Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, Kopa Trophy oylamasında 5. sırada yer aldı.

Kenan Yıldız'ın Alman veri sitesi Transfermarkt'taki piyasa değeri, kısa sürede 50 milyon Euro'dan 75 milyon Euro'ya yükseldi.

TARİHE GEÇTİ

Kenan Yıldız, kendisine biçilen piyasa değeri ile Türk futbol tarihinin en değerli oyuncusu oldu.

En değerli Türk futbolcu Kenan Yıldız'ı geçtiğimiz hafta piyasa değerini 15 milyon Euro artırarak 60 milyon Euro'ya çıkaran Real Madrid'in yıldızı Arda Güler takip ediyor.

Türk futbol tarihinin en değerli oyuncuları da şu şekilde: