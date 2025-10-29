Juventus ile Udinese, İtalya Serie A'nın 9. haftasında karşı karşıya geldi.
Allianz Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Juventus 3-1 kazandı.
Siyah-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri; 5. dakikada Vlahovic (Pen), 67. dakikada Gatti ve 90+6. dakikada Kenan Yıldız (pen) kaydetti. Konuk ekibin ise tek sayısı 45+1. dakikada Nicolo Zaniolo'nun ayağından geldi.
Bu sonucun ardından Juventus 5 maç aradan sonra kazanarak puanını 15 yaptı. Udinese ise 12 puanda kaldı.
Ligin gelecek haftasında Juventus, Cremonese deplasmanına konuk olacak. Udinese ise evinde Atalanta ile karşılaşacak.