Milli futbolcu Kenan Yıldız'ın takımı Juventus, mali kriterleri ihlal ettiği şüphesiyle soruşturmaya alındı. UEFA, Juventus’un son mali raporlarında usulsüzlük tespit edildiği gerekçesiyle kulüp hakkında resmi soruşturma başlattı.
UEFA, Torino ekibinin gelir-gider dengesinde şeffaflık ilkesini ihlal edip etmediğini araştıracak ve sonuca göre yaptırım uygulayacak.
Nihai karar 2026 baharında açıklanacak. Soruşturma sonucuna göre Juventus’a para cezası veya düşük ihtimal olsa da Avrupa kupalarından men gibi yaptırımlar uygulanabilir.