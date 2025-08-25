İtalya Serie A'nın ilk haftasında Juventus, sahasında konuk ettiği Parma'yı 2-0 mağlup etti. Milli futbolcu Kenan Yıldız, ilk 11'de başladığı karşılaşmada takımının attığı iki golün de asistini yaptı.

İlk yarısı golsüz berabere tamamlanan karşılaşmada Juventus'un ilk golü 59. dakikada Jonathan David'den geldi. Sol kanattan çalımlarla çizgiye inen Kenan Yıldız, yerden verdiği pasla Jonathan David'i gördü. Kanadalı golcü, yaptığı vuruşla ağları havalandırarak Juventus'u öne geçirdi.

Juventus, 83. dakikada Andrea Cambiaso'nun gördüğü kırmızı kart sonrası 10 kişi kaldı. 84. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Kenan Yıldız, bu kez Dusan Vlahovic'in takımını rahatlatan golünün asistini yaptı.

Maçın oyuncusu seçilen Kenan Yıldız, 89. dakikada oyundan çıkarak yerini Weston Mckennie'ye bıraktı.

AÇILIŞ GOLÜNÜN ASİSTİ ARDA GÜLER'DEN

İspanya LaLiga'da Real Madrid, deplasmanda Real Oviedo'ya konuk oldu. Karşılaşmayı 3-0 kazanan Real Madrid'de Arda Güler, ilk 11'de başladığı maçta ilk golün asistini yaptı.

Gelişen hızlı hücumda topu önünde bulan Arda Güler, ceza sahasına hareketlenen Kylian Mbappe'yi gördü. Fransız yıldız, topu alır almaz yaptığı vuruşla ağları havalandırarak Real Madrid'i öne geçirdi.

Real Madrid'in diğer gollerini 83. dakikada yine Kylian Mbappe ve 90+3. dakikada Vinicius Junior kaydetti.

Sahada 74 dakika kalan Arda Güler, yerini Gonzalo'ya bıraktı.