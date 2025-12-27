Sabahattin Ali'nin başyapıtlarından, ülkemizde her yıl çok okunan listelerinde ilk sıralarda yer alan 'Kürk Mantolu Madonna', 'Madonna in a Fur Coat' adıyla İngilizce de yayımlanan roman bu yıl İngiltere'de de 30 bin kopya sattı ve Jane Austen'in 'Gurur ve Önyargı'sını geride bıraktı.

Sosyal medya kullanıcıları, paylaşımlarında özellikle 'Maria Puder' karakterinden çok etkilendiğini belirtiyor.

Romanı Penguin Books için Alexander Dawe ile birlikte çeviren Maureen Freely verdiği bir röportajda "İlk okuduğum sayfadan itibaren yazarın üslubunu çok sevdim. Beni nereye götürürse götürsün, hikâye beni ne kadar üzmüş olursa olsun, onun üslubu melodik kalacak ve güzelliğiyle beni yatıştıracaktı" ifadelerini kullandı.

Dünyaca ünlü model Kendall Jenner da bugün Sabahattin Ali'nin romanını Instagram hesabından paylaştı. Jenner'ın paylaşımı büyük ilgi gördü.

Romanın konusu:

İkinci Dünya Savaşı'ndan önce Berlin'e giden 'Raif Efendi'nin içe kapanık yaşamında 'Maria Puder' adlı Yahudi bir kadına duyduğu aşkı anlatan 'Kürk Mantolu Madonna' adlı kitap, karakterlerin iç dünyalarını ve birbiriyle ilişkilerini konu ediyor.