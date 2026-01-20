Sinop’ta ikamet eden Hasan Güney, internet üzerinden satışa çıkardığı otomobili için gelen telefonla neye uğradığını şaşırdı. Kendisini arayan ve otomobile talip olduğunu söyleyen şahısla fiyat konusunda anlaşan Güney, şahsın "Detaylı incelemek istiyorum" diyerek istediği ek fotoğrafları gönderdi. Ancak kısa süre sonra bir arkadaşının uyarısıyla hayatının şokunu yaşadı.

200 BİN LİRA UCUZA İLANA KOYDULAR

Güney’den aldığı fotoğraflarla sahte bir ilan oluşturan dolandırıcı, aracı piyasa değerinin tam 200 bin lira altına satışa sundu. Durumu fark eden Güney, "Girdim baktım, gerçekten benim araba. Tanımadığım bir isim benim aracımı benden ucuza satıyor. Hemen şikayetçi oldum" dedi. Dolandırıcıların bu yöntemle kapora toplayarak vatandaşları mağdur ettiği tahmin ediliyor.

"DEVLET BU ÜÇ KAĞITÇILIĞIN ÖNÜNE GEÇMELİ"

Hasan Güney, yaşadığı üzüntüyü ve endişeyi dile getirerek yetkililere seslendi. "Ağır cezalar olması gerekiyor" diyen Güney, şu ifadeleri kullandı:

"Dün geceden beri düşünüyorum; acaba kaç kişiyi çarptılar? Umut ediyorum ki kimse kanmamıştır. Benim üzerimden böyle bir mağduriyet sağlanmasını asla istemem. İlk duyduğum andan itibaren çevreme duyurdum, ilanları şikayet ettim."