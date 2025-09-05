2019’da bacaklarını diz altından kestiren Hopper, bu durumu enfeksiyon (sepsis) gibi göstererek 466 bin sterlin (yaklaşık 20 milyon lira) talep etti.

Ancak mahkemede, bacaklarını buz ve kuru buzla kendisinin dondurduğu ortaya çıktı.

SİGORTA ŞİRKETİNİ 'SÖMÜRMEK' İSTEDİ

Hopper’ın bir arkadaşına attığı mesajlarda sigorta sürecini “sömürmek” istediğini söylediği ve medyanın ilgisinden keyif aldığı belirtildi.

CERRAHIN AVUKATI: 'AYAKLARINI FAZLALIK GÖRDÜ'

Avukatı, Hopper’ın çocukluğundan beri bedenine yabancılaştığını ve ayaklarını “istenmeyen fazlalık” gördüğünü savundu. Hopper, bacaklarını kesmekten pişman olmadığını, sadece dolandırıcılık nedeniyle üzgün olduğunu ifade etti.

Savcılık, haksız kazancın geri alınması için işlem başlatacak.

Royal Cornwall Hastaneleri, Hopper’ın ameliyatlarının incelendiğini ve hastalar için risk bulunmadığını açıkladı. Ancak bazı hastalar, tedavilerinin gerekliliği konusunda endişeli.