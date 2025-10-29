Coppola, New York Times’a verdiği röportajda, tekrar mali sıkıntılar içinde olduğunu belirtti. Ünlü yönetmen, projelerine kişisel servetini yatırmasıyla tanınıyor ve bu alışkanlığı onu sık sık borç batağına sürüklüyor.

'TAM BİR FİYASKO'

Megalopolis, yıllardır beklenen ve yüksek beklentilerle vizyona giren devasa bir bilim kurgu projesiydi. Ancak film, eleştirmenlerden de geçer not alamadı. Euronews Culture’dan David Mouriquand filmi “tam bir fiyasko” ve “anlamsızlığa yakın bir ego gösterisi” olarak nitelendirdi.

Coppola ise uzun vadede filmlerinin kazanç sağladığını savunuyor. Örnek olarak, borç içinde çektiği Apocalypse Now’ı (kIYAMET) gösteriyor. Bu film zamanla 150 milyon dolarlık kazanca ulaşmıştı.

YEDİ LÜKS SAATİNİ SATACAK

Ancak 86 yaşındaki yönetmen, bu kez geleceği beklemeden harekete geçti. Aralık ayı başında Phillips New York’ta düzenlenecek açık artırmada, kişisel koleksiyonuna ait yedi lüks saati satışa sunulacak.

Satılacak saatler arasında en dikkat çekeni, Coppola’nın kendi tasarımı olan ve F.P.Journe markasıyla üretilen “FFC” isimli saat.

ÖZEL ÜRETİM SAATTEN 1 MİLYON DOLAR GELİR BEKLENİYOR

Bu modelin en az 1 milyon dolara alıcı bulması bekleniyor. Phillips’e göre bu saat, sezonun saat müzayedelerinde öne çıkacak parçalardan biri olacak.

FFC saati, 2009 yılında Coppola’nın eşi Eleanor’un ona bir F.P.Journe saati hediye etmesiyle doğan bir fikirden ortaya çıktı. Saat, 12 saati göstermek için insan eli figürü kullanıyor ve bu özelliğiyle saatçilik tarihinde bir ilk olarak tanımlanıyor.

CERRAHİ UZANINDAN ESİNLENDİLER

Saate ilham veren mekanizma ise, modern cerrahinin kurucularından sayılan 16. yüzyıl protez uzmanı Ambroise Paré’nin çalışmalarından esinlenerek geliştirildi. Phillips Başkan Yardımcısı Paul Boutros, “Bu FFC prototipi, F.P.Journe tarihindeki en önemli saatlerden biri” diyerek parçanın değerine vurgu yaptı.

Coppola ayrıca biri 120 bin ila 240 bin dolar arasında değer biçilen bir başka F.P.Journe saati ile iki adet Patek Philippe dahil olmak üzere altı saat daha satacak. Bu yedi saatin toplam satış beklentisi yaklaşık 1.3 milyon dolar. Bu da Megalopolis için harcadığı 120 milyon doların sadece yüzde 1’ine denk geliyor.