DÜN Temel fıkrası gibi belediye cezasını gazetemizde okumuştunuz. AKP’li İnegöl Belediyesi zabıtaları, belediyenin ürettiği halk ekmeği satan markete, “eksik gramaj” cezası kesmişti. Akla ziyan icraat bu kez Konya’dan...

KLİPLE DUYURDULAR

AKP yönetimindeki Konya Büyükşehir ve 3 merkez ilçe belediyeleri şehrin çeşitli bölgelerine diktikleri reklam panolarını estetik ve güvenlik gerekçesiyle yine kendileri kaldırdı.

Büyükşehir belediyesi, sökme haberini sosyal medyadan müzikli kliple duyurdu. Sonuna da Başkan Uğur İbrahim Altay’ın imzasını ekledi. “Şehir estetiğini bozan, trafik güvenliğini tehlikeye atan, standart dışı reklam tabelalarını kaldırıyoruz” yazısı paylaşıldı.

Kullanıcılar, “Yazık değil mi halkın parasına, madem öyleydi zamanında neden diktiniz” diye sordu ama elbette yanıt alamadı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay

DAHA ÖNCE DE YAPMIŞ

Belediyenin kendi koyduğu panolarını kaldırması ilk değil. Belediye, 2016-2020 yılları arasında da yine şehir merkezinde ve giriş- çıkış noktalarında kendisinin yerleştirdiği çeşitli ebat, renk ve biçimdeki panoları görüntü kirliliğiyle mücadele kapsamında kaldırmıştı.