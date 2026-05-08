Michigan’da yaşayan bir Amish ailesi, dini inançları gereği sifonlu tuvalet kullanmayı reddedince yerel yönetimle karşı karşıya geldi. Evlerinin yıkılması ve çocuklarının ellerinden alınması tehdidiyle karşılaşan ailenin, "Tanrı toprağı dışkıyı emmesi için yarattı" diyerek başlattığı hukuk savaşı dünya gündemine oturdu.

2015 yılında Michigan’a taşınan Delagrange ailesi, modern hayatın "lükslerinden" (elektrik, telefon, kanalizasyon) kaçınarak Eski Düzen Amish geleneklerini sürdürmeye karar verdi, ancak bu yaşam tarzı, komşuları ve sağlık müdürlüğü ile büyük bir krize yol açtı.

Aile, atıklarını 5 galonluk kovalarda topluyor, kireçle işliyor ve hayvan gübresiyle karıştırarak meralara yayıyordu.

Komşuların "hijyen" ve "eşitlik" talepli şikayetleri sonrası sağlık ekipleri kapıya dayandı. Olaylar hızla büyüdü ve 2019 yılında sağlık departmanı, her Amish ailesine dava açarak evlerinin üzerine "İnsan yaşamına uygun değil" tabelaları astı. Hatta mahkemeden evleri yıkmak için izin istendi.

Avukat devreye girdi

Kendi başlarına hukuk mücadelesi vermeleri inançlarına aykırı olan aileye, "Amishlerin dostu" olarak bilinen ünlü avukat Rick Schulte yardım eli uzattı. Schulte, bu durumu dini bir azınlığa karşı yapılan bir "güç istismarı" olarak tanımladı.

Yıllar süren stres ve davaların ardından her iki tarafı da memnun eden bir orta yol bulundu:

Tuvaletlerin altına sızdırmaz, 500 galonluk depolama tankları yerleştirildi.

Atıklar pH şeritleriyle test edilecek ve yıllık 75 dolarlık izin ücreti ödenecek.

Amishler hala açık hava tuvaletlerini kullanıyor ama artık yeraltı sularını kirletme riski ortadan kalktı.

Nüfusları her 20 yılda bir ikiye katlanıyor

Amish topluluğu, modern teknolojinin pençesindeki dünyada en hızlı büyüyen gruplardan biri. Sadece ABD'de sayıları 410 bini aşmış durumda. Bu büyüme, onları daha önce hiç Amish görmemiş kırsal topluluklarla karşı karşıya getiriyor ve yeni "kültür savaşlarının" fitilini ateşliyor.