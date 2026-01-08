Güney Kore’nin kendi imkanlarıyla geliştirdiği 4.5 nesil savaş uçağı KF-21 Boramae’nin birim maliyetleri resmi olarak açıklandı. Bu yıl seri üretime girmesi planlanan uçak, özellikle yüksek maliyetli Batılı muadillerine kıyasla sunduğu bütçe dostu fiyatlandırma ile küresel savunma sanayiinde dikkatleri üzerine çekti.

İki farklı konfigürasyon, iki farklı fiyat savunma odaklı "Bon Game 2" programında paylaşılan verilere göre, KF-21'in operasyonel yeteneklerine göre belirlenen fiyat listesi şu şekilde şekillendi:

Block 1: Hava üstünlüğü ve savunma görevlerine odaklanan bu versiyonun birim fiyatı yaklaşık 83 milyon dolar olarak belirlendi. Güney Kore Hava Kuvvetleri, 2026-2028 yılları arasında bu modelden 40 adet teslim almayı planlıyor.

Block 2: Çok amaçlı görev icra edebilen ve gelişmiş mühimmat kapasitesine sahip olan bu gelişmiş versiyonun fiyatı ise yaklaşık 112 milyon dolar oldu. Uzmanlar, Block 2’deki fiyat artışının tasarım değişikliğinden ziyade, entegre edilen üst düzey silah sistemlerinden kaynaklandığını ifade ediyor.

F-35'İN YARI FİYATINA

KF-21'in açıklanan fiyatı batılı rakiplerine karşı Seul yönetiminin elini güçlendiriyor. Mevcut piyasada F-35 veya Rafale gibi modern platformların ihracat bedelleri 180 ile 200 milyon dolar bandına kadar çıkarken, KF-21’in çok daha erişilebilir bir seviyede kalması "maliyet-performans" dengesinde uçağı öne çıkarıyor.

Yerli üretim AESA radarı ve düşük görünürlük (stealth) özellikleri taşıyan gövde yapısıyla uçak, yüksek teknolojiye daha uygun maliyetle ulaşmak isteyen ülkeler için liste başı aday konumuna geldi.

ÜLKELER TALİP OLMAYA BAŞLADI

Küresel Pazarın Radarına Girdi Resmi olarak ABD yapımı beşinci nesil uçakların bir alternatifi değil, tamamlayıcısı olarak konumlandırılan KF-21 için uluslararası talep şimdiden artış gösterdi.

Endonezya ile ortaklık süreci devam ederken; Filipinler, Tayland ve Malezya uçağı envanterleri için güçlü bir aday olarak değerlendiriyor. Ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri'nin de projeye yakın ilgi gösterdiği belirtiliyor.